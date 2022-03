Verlängerungsklausel bei Chelsea : Cesar Azpilicueta: Schlechte Nachricht für Barça

Cesar Azpilicueta ist im kommenden Sommer nicht mehr als sogenannter Free Agent auf dem Markt. Die Klausel zur automatischen Verlängerung seines auslaufenden Vertrags ist übereinstimmenden englischen Medienberichten zufolge ausgelöst worden.

Der in der Abwehr universell einsetzbare Iberer hat in dieser Saison genug Einsätze absolviert, so dass sich das mit dem FC Chelsea bestehende Arbeitsverhältnis um ein Jahr verlängert hat. Für Azpilicueta sind bislang 35 Einsätze in allen Wettbewerben mit zwei Toren und drei Vorlagen dokumentiert.

