FC Barcelona : Cesc Fabregas: "Andreas Christensen erinnert mich an Eric Garcia"

Der FC Barcelona verhandelt mit Andreas Christensen (25, Vertrag läuft aus) vom FC Chelsea über eine Zusammenarbeit. Insider Cesc Fabregas erklärt, was die Barça-Fans von dem Dänen erwarten können, wenn er tatsächlich im Camp Nou anheuert.

Andreas Christensen wird gutes Passspiel und Spielverständnis nachgesagt. Cesc Fabregas kann diese Beobachtung bestätigen. "Man hat früh gesehen, dass er großes Talent besitzt. Er kann das Spiel gut lesen", berichtet der Welt- und Europameister von seiner Chelsea-Zeit und dem Zusammenspiel mit dem dänischen Innenverteidiger.

Fabregas spielte von 2014 bis Ende 2018 für Chelsea, Christensen kam 2012 in die Jugendabteilung von Chelsea. Nach einer zweijährigen Ausleihe an Borussia Mönchengladbach wurde er 2017 zurückbeordert.

Fabregas, der in der Jugend des FC Barcelona und von 2011 bis 2014 erneut für die Blaugrana gespielt hatte, hat im aktuellen Barça-Kader einen ähnlichen Spielertypen ausgemacht. Christensen "erinnert mich sehr an Eric Garcia", erklärt der Mittelfeldregisseur des AS Monaco.

Mehr zum Thema