FC Barcelona Cesc Fabregas rät Gavi: "Er muss bei Barça bleiben"

Laut Mundo Deportivo sieht das Eigengewächs seine Zukunft in Barcelona – trotz der jüngsten Attacken von Präsident Joan Laporta in Richtung von Gavis Berater ("Wir verstehen nicht, warum sein Vertreter spielt und vergleicht "). Berater Ivan de la Pena erklärte daraufhin, ihm liege kein konkretes Angebot vor. Fabregas hofft auf eine Einigung und rät Gavi: "Er muss bei Barça bleiben."

Cesc Fabregas: Zukunft offen

Während Gavi beinahe seine gesamte Karriere noch vor sich hat, biegt Fabregas langsam aber sicher auf die Zielgerade seiner Laufbahn ein. Der Welt- und Europameister steht noch bis Ende Juni beim AS Monaco unter Vertrag. Wie es mit ihm weitergeht, ist offen. Klar ist nur, dass er nicht im Fürstentum bleibt.

"Mein Vertrag läuft aus und ich will einen Neustart irgendwo anders", erklärte Fabregas vor knapp zwei Wochen im Gespräch mit So Foot. An ein Karriereende denkt der 35-Jährige noch nicht. "Mich haben schon zwei, drei meiner ehemaligen Trainer angerufen, um zu fragen, ob ich Mitglied ihres Trainerteams werden möchte. Aber dieses Jahr war so schlimm, dass ich so nicht aufhören kann." Fabregas hatte den Großteil der Saison verletzungsbedingt verpasst.