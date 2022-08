FC Barcelona Chelsea-Avancen: Pierre-Emerick Aubameyang will Barça nicht verlassen

Der FC Chelsea bringt den Markt nach seinem fertig gebrachten Besitzerwechsel ziemlich in Wallung. Der sich angeblich im Visier befindliche Pierre-Emerick Aubameyang soll jedoch kein Interesse an einer Veränderung haben.

Da Xavi Hernandez für gewöhnlich eine taktische Ausrichtung mit nur einem echten Stürmer bevorzugt und seinen absoluten Wunschspieler Robert Lewandowski bekommen hat, wird es für Pierre-Emerick Aubameyang in der kommenden Saison schwer, regelmäßig in der Startelf zu stehen.

Der 33-Jährige stößt sich daran aber offenbar nicht. Wie die Mundo Deportivo aus dem Spielerumfeld erfahren haben will, hat Aubameyang nicht im Sinn, Barça in den kommenden Wochen zu verlassen. Er fühle sich wohl in der katalanischen Hauptstadt und sei bereit, sich dem Konkurrenzkampf zu stellen.