FC Barcelona Chelsea nimmt Sergino Dest erneut ins Visier – Tausch mit Barça?

Chelsea hat sein Interesse an Dest nach Informationen der Tageszeitung Daily Mail "wiederbelebt", nachdem eine Verpflichtung in der Winter-Transferperiode scheiterte.

Das Blatt bringt in diesem Zusammenhang ein Tauschgeschäft zwischen Barça und Chelsea ins Gespräch. Die Katalanen sind an den beiden Chelsea-Routiniers Marcos Alonso und Cesar Azpilicueta interessiert. Chelsea könnte einen oder beide Spanier plus Cash für Dest bieten, so das Blatt.

Voraussetzung für einen derartigen Spielertausch: Sergino Dest müsste Interesse an einem Wechsel an die Stamford Bridge zeigen. Bisher lässt der 21-Jährige allerdings keine Abschiedsgedanken erkennen. Barça-Trainer Xavi Hernandez soll von dem ehemaligen Amsterdamer aber nicht restlos überzeugt und bereit sein, ihn abzugeben.