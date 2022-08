Nachschlag für Todibo? 90-Mio-Deal des FC Chelsea könnte Barça unerwartete Einnahmen bescheren

Wesley Fofana wird in diesem Sommer wohl zum teuersten Abwehrspieler aller Zeiten avancieren. Der FC Chelsea will 90 Mio. Euro für den Innenverteidiger hinblättern. Leicester City möchte das Geld schnellstens reinvestieren, was vor allem den Bossen des FC Barcelona ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.