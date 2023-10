Andreas Christensen "frustriert" wegen Bankplatz - neue Rolle als Sechser für den Barça-Verteidiger?

war enttäuscht, als er gegen Porto nur auf der Bank saß - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Andreas Christensen (27) wechselte im Sommer 2022 nach Ende seines Vertrages ablösefrei vom FC Chelsea zum FC Barcelona und entpuppte sich für den amtierenden spanischen Meister als absoluter Glücksgriff. Der Innenverteidiger spielte sich bei den Katalanen im Verlauf der Hinrunde in der Saison 2022/23 in die Startelf, dürfte sich aber in dieser Spielzeit aufgrund der Verpflichtung von Joao Cancelo (29) womöglich das eine oder andere Mal auf der Bank wiederfinden.

Andreas Christensen galt als eine der großen Überraschungen in der vergangenen Saison. Der Däne wurde zwar mehrmals von Verletzungen ausgebremst und kam dadurch nur auf 23 LaLiga-Einsätze, war jedoch, wenn fit, bei Xavi Hernandez (43) stets gesetzt. Fünf Kandidaten für vier Plätze Auch in der bisherigen Spielzeit gehört Christensen weiter zum erweiterten Stammpersonal der Katalanen und durfte in den meisten Pflichtspielen starten. Dabei muss man allerdings beachten, dass von Xavis fünf Topkandidaten für die vier Startelf-Plätze in der Vierer-Abwehrreihe bestehend aus Alejandro Balde (19), Jules Kounde (24), Ronald Araujo (24), Joao Cancelo (29) und besagtem Andreas Christensen bisher nahezu immer einer verletzt, oder im Fall von Cancelo in den ersten Partien der Saison noch gar nicht im Verein war. Christensen gegen Porto nur auf der Bank Im Topspiel gegen den FC Porto in der Champions League musste Andreas Christensen auf der Bank Platz nehmen, als Xavi endlich mal die volle Kapelle in der Defensivreihe zur Verfügung hatte. Eigengewächs Alejandro Balde ist aus besagten Quintett der einzige Spieler, der auf der Linksverteidiger-Position spielen kann und ist deshalb weitgehend konkurrenzlos, während sich auf der anderen Außenposition Joao Cancelo mit seinen enormen Offensivqualitäten sofort festgespielt hat.

Ronald Araujo ist im Normalfall in der Barça-Abwehr gesetzt - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Sollten alle Abwehrspieler fit sein, scheinen in der Innenverteidigung derweil Ronald Araujo und Jules Kounde im Vergleich zu Andreas Christensen die Nase leicht vorn zu haben, wie das Spiel gegen Porto gezeigt hat. Der Uruguayer hat als einer der Kapitäne mit seinen Leader-Qualitäten einen riesigen Stellenwert in der Mannschaft und Jules Kounde, für den die Katalanen trotz Schuldenberg im Sommer 2022 satte 50 Millionen Euro hingeblättert haben, war bisher stets ein unüberwindbarer Fels in der Brandung. Der Franzose wurde in der vergangenen Saison von Xavi überwiegend als Rechtsverteidiger eingesetzt, rutscht jetzt aber durch die Verpflichtung von Cancelo wieder ins Abwehrzentrum. So scheint es, dass Christensen sich grundsätzlich mit der Rolle des ersten Herausforderers abfinden muss, wenn das gesamte Defensivpersonal an Bord ist.

Andreas Christensen spielt seit 2022 für Barça - Foto: Ringo Chiu / Shutterstock.com