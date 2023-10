Clasico-Einsatz in Gefahr! FC Barcelona muss vorerst auf Robert Lewandowski verzichten

Der FC Barcelona muss vorerst ohne Top-Stürmer Robert Lewandowski auskommen. Wie die Katalanen am Donnerstag mitteilten, zog sich der polnische Nationalstürmer beim Champions-League-Spiel gegen den FC Porto (1:0) eine Verstauchung des linken Knöchels zu.

Lewandowski lief wurde im Anschluss an die Verletzung nicht rund und wurde schließlich ausgewechselt. Für ihn war Ferran Torres ins Spiel gekommen, der letztlich das entscheidende Tor für Barça erzielte.

Wie lange Lewandowski genau ausfällt, gab der Klub nicht bekannt. Eine Rückkehr sei abhängig von der Genesung, schrieben die Katalanen in einer Klub-Mitteilung. Ein Ausfall am Sonntag in der Ligapartie gegen den FC Granada hingegen scheint so gut wie sicher.