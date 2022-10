Clasico-Eklat: Barça-Boss Joan Laporta stürmt Schiedsrichterkabine

Martinez und seine Mitstreiter hätten Laporta daher sofort aufgefordert, die Kabine wieder zu verlassen. Dieser Bitte sei er auch ohne weitere Zwischenfälle nachgekommen, heißt es in dem Bericht des Schiedsrichters.

Joan Laporta hatte nach dem 1:3 aus Sicht des FC Barcelona im Clasico gegen Real Madrid noch einiges zu klären. Wie Chef-Schiedsrichter Jose Sanchez Martinez in seinem Bericht protokolliert, stürmte der Barça-Präsident nach dem Spiel die Kabine der Referees.

In seinem Report führt Martinez allerdings nicht auf, um welche Spielszene es sich beim Aufkommen von Laportas Gerechtigkeitssinn handelte. Womöglich war es ein nicht geahndetes Foul von Dani Carvajal an Robert Lewandowski, der in jener Szene im Madrider Strafraum unterwegs war.