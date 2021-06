FC Barcelona : Clement Lenglet begrüßt Verbleib von Ronald Koeman

Ronald Koeman bleibt Trainer des FC Barcelona. Das verkündete Präsident Joan Laporta in der vergangenen Woche. Clement Lenglet freut sich darüber.

"Er hat in seinem ersten Jahr einen guten Job gemacht", sagte der französische Nationalverteidiger über den Barça-Coach. Natürlich habe es in der Spielzeit auch einige schwierige Phasen gegeben, aber auch jene, in denen man mit "Spielqualität und Siegen" ein positives Bild gezeigt habe.

Barça holte unter Koeman lediglich die Copa Del Rey, in der Liga gingen den Katalanen im Endspurt die Puste aus. In der Champions League war bereits im Achtelfinale Schluss. Zu wenig. Das weiß auch Clement Lenglet.

"Ich hoffe, dass wir die Arbeit, die wir geleistet haben, im nächsten Jahr fortsetzen und weitere Fortschritte machen", sagte der Abwehrakteur: "Es geht in die richtige Richtung."

Lenglet wurde in den vergangenen Monaten als Abschiedskandidat gehandelt. Vor allem nach der Verpflichtung von Eric Garcia von Manchester City. Lenglet will seinen Platz in der Innenverteidigung allerdings nicht räumen.