FC Barcelona : Clement Lenglet möchte bei Barça bleiben, aber...

Infolge des angeblich bevorstehenden Wechsels von Andreas Christensen zum FC Barcelona geht Clement Lenglet in eine ungewisse Zukunft. Der Innenverteidiger will im Sommer eigentlich keine Luftveränderung vornehmen, koppelt das aber an einen wichtigen Faktor.