Clement Lenglet wechselt in die Premier League – Barça beteiligt sich am Gehalt

Clement Lenglet schließlich auf Leihbasis Aston Villa an - Foto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com

Der FC Barcelona hat im Endspurt der Sommertransferperiode einen Abnehmer für Clement Lenglet gefunden. Der Franzose wechselt auf Leihbasis in die Premier League.

Barça-Trainer Xavi Hernandez (43) plant bereits seit dem Vorjahr ohne Clement Lenglet. In der vergangenen Saison war der Franzose bereits an Tottenham verliehen. Der Innenverteidiger zeigte ansprechende Leistungen in der Premier League.

Barça hoffte, den Großverdiener im Sommer 2023 endgültig von den Lohnliste zu bekommen. Verhandlungen mit Tottenham über einen Transfer scheiterten jedoch. Zuletzt gab es Interesse von Klubs aus Saudi-Arabien und Lenglets Ex-Verein FC Sevilla, kurz vor Ende der Transferperiode wechselt der 28-Jährige aber doch noch auf die Insel.

Aston Villa sichert sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge Lenglets Dienste. Wie die Journalisten Fabrizio Romano und Toni Juanmartí berichten, wird der Nationalverteidiger bis zum Saisonende auf Leihbasis für die Mannschaft von Trainer Unai Emery auflaufen.