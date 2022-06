FC Barcelona Club Brügge begrüßt Ferran Jutgla – Barça verkündet Transfer-Details

Der Wechsel von Ferran Jutgla (23) vom FC Barcelona zu Club Brügge ist perfekt. Der belgische Meister gab am Mittwochabend die Verpflichtung des Angreifers bekannt.

Ferran Jutgla unterschreibt nach Vereinsangaben einen Vertrag bis 2026. Über die Ablösemodalitäten machte der belgische Verein keine Angaben. Barça zeigte sich auskunftsfreudiger. Den Katalanen zufolge fließen 5 Millionen Euro als Transferentschädigung. Zudem sicherte man sich eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung.

"Der Klub dankt Ferran Jutglà öffentlich für sein Engagement und seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft viel Glück und Erfolg", heißt es auf der Webseite des spanischen Rekord-Pokalsiegers.

Jutgla wurde größtenteils in der Jugendabteilung von Espanyol ausgebildet. Im Sommer 2021 wechselte er innerhalb Barcelonas zu den Blaugrana. Für die Zweitvertretung trat er als treffsicherer Angreifer in Erscheinung. In 32-Drittligapartien traf Jutgla 19-mal und bereitete sechs weitere Tore vor.