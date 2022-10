Cody Gakpo reserviert sich für Barça und Real Madrid

Die Zukunft von Cody Gakpo scheint noch nicht entschieden. Das berichtet zumindest der Bezahlsender Sky unter Berufung auf eigene Informationen. Demnach besteht keine Einigung mit Leeds United.

Der Teilnehmer der Premier League sei zwar sehr interessiert an Gakpo. Der 23-Jährige selbst würde aber lieber einen Schritt zu einem größeren Verein wie Manchester United, Manchester City, Real Madrid, dem FC Barcelona oder dem FC Bayern machen.

Nach einer überragenden Saison in Diensten der PSV Eindhoven knüpft Gakpo in der aktuellen Runde an seine auffallenden Leistungen an und zählt im laufenden Betrieb 13 Tore und zehn Vorlagen in 16 Pflichtspielen.