Copa del Rey: Barça duelliert sich mit Real Madrid

Das aktuelle Formbarometer spricht allerdings für den FC Barcelona. Die Katalanen sind seit 13 Partien ungeschlagen und stehen zurzeit in der Liga auf Rang 1 vor den Madrilenen. Die Königlichen um Rio-Weltmeister Toni Kroos (33) haben hingegen nur drei ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Am Sonntag reichte es gegen Real Sociedad abermals nur zu einem 0:0.

In dieser Saison dürfen sich die Fans auf insgesamt fünf Clasicos freuen. Einen Favoriten für die Pokalbegegnungen auszuwählen, fällt unterdessen nicht leicht, da jedes Team eine der beiden ersten Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Während Barça im Januar in der Supacopa mit 3:1 im Finale triumphierte, holte Real dasselbe Ergebnis in der Hinrunde der Primera Division.

Zunächst empfangen die Madrilenen die Katalanen am 28. Februar, 1. März oder 2. März vor heimischer Kulisse. Das Rückspiel findet dann zwischen dem 4. und 6. April im Camp Nou statt. Die Königlichen könnten bei den beiden Duellen mit leichter Erschöpfung zu kämpfen haben, da sie zwischendurch noch die Klub-WM in Marokko bestreiten.

Real Madrid wurde letztmals 2014 in der ersten Amtszeit von Carlo Ancelotti Pokalsieger. Seitdem warten die Königlichen auf einen Erfolg in der Copa del Rey. Rekord-Pokalsieger ist Barça (31) vor Athletic Bilbao (23) und Real Madrid (19).

Osasuna und Bilbao im zweiten Halbfinale

Das zweite Halbfinale bestreiten Osasuna und Bilbao. Die Basken treten zunächst auswärts in Pamplona an. Das Rückspiel steigt im San Mames. Für Athletic Bilbao ist es bereits das vierte Copa-Halbfinale in Folge. Das Endspiel steigt am 6. Mai im Olympiastadion von Sevilla.