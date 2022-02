FC Barcelona : Coutinho: "Einer meiner größten Träume war es, für Barcelona zu spielen"

Der Brasilianer kam 2018 für 120 Millionen Euro vom FC Liverpool und enttäuschte auf ganzer Linie. Für die Katalanen lief er in knapp dreieinhalb Jahren 106-mal auf. Seine zahlreichen Chancen ließ er bei den unterschiedlichsten Trainer stets liegen und landete deshalb nach kürzester Zeit wieder auf der Bank. Darüber hinaus erschwerten ihm mehrere Verletzungen das Leben in Spanien.

Nach dieser schwierigen Zeit überraschen Coutinhos Aussagen im Gespräch mit der Mundo Deportivo durchaus. "Ich bereue es nicht", geht der Südamerikaner dort auf seinen Barça-Wechsel ein. "In bestimmten Zeiten im Leben muss man Entscheidungen treffen und einer meiner größten Träume war es, für Barcelona zu spielen."

"Es war mein Wunsch, wieder in der Premier League zu spielen"

Seit dem Beginn dieses Jahres ist der 29-Jährige an Aston Villa ausgeliehen und scheint dort wieder aufzublühen. "Ich bin sehr glücklich. Es war mein Wunsch, wieder in England und in der Premier League zu spielen." Mit den Villians arbeitete sich Coutinho in den letzten Wochen kontinuierlich aus der Abstiegszone heraus.

