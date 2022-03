Philippe Coutinho (29) hat bei Aston Villa die Freude am Fußball und seine Form wiedergefunden. Dass die Leihgabe am Saisonende fest verpflichtet wird, ist aber längst noch nicht sicher. Der FC Arsenal will angeblich dazwischengrätschen.

Coutinho heuerte im Januar auf Leihbasis in Birmingham an. Unter Chefcoach Steven Gerrard, mit dem der Brasilianer einst beim FC Liverpool zusammengespielt hatte, blüht er auf. Nach zehn Spielen hat der Edeltechniker sieben Torbeteiligungen vorzuweisen.

Beim FC Barcelona kam der Südamerikaner nach einer starken Rückrunde im Anschluss an seinen Winter-Wechsel 2018 selten in die Nähe seine Topform. Barça will den Großverdiener am Saisonende endgültig von seiner Lohnliste streichen.

