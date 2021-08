FC Barcelona : Cristian Romero erklärt: Deshalb sagte ich Barça ab

"Als ich zu ihm ging, um mit ihm zu sprechen, dachte er, es würde um etwas anderes gehen, aber er respektierte meine Entscheidung", schildert Romero in der AS die Situation, als er Gasperini darüber informierte, dass er Barça absagen werde, um in den Norden Londons zu wechseln. "Er wollte, dass ich mich weiterentwickle, wünschte mir Glück und gab mir grünes Licht für den Vertrag mit Tottenham."

Berater informierte Cristian Romero über Barça-Interesse

Im Austausch mit seinem Berater wurde der Abwehrspieler freilich darüber in Kenntnis gesetzt, dass Barça ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung hatte. Das bestätigt Romero auch. "Ich wollte aber in der Premier League spielen und mich in der besten Liga der Welt weiterentwickeln."

Nachdem Romero aufgrund seines Sonderurlaubs erst verspätet ins Training eingestiegen war, wechselte ihn Spurs-Trainer Nuno Espirito Santo beim Liga-Auftakt gegen Manchester City (1:0) erst unmittelbar vor Spielende ein.