FC Barcelona : Cristiano-Berater preist Rafa Mir bei Barça an - Atleti schlägt wohl zu

Die Fachzeitung Sport berichtet, dass Rafa Mir von Berater Jorge Mendes (vertritt unter anderem Cristiano Ronaldo) angeboten wurde. Barça habe die Offerte aber vor Monaten abgelehnt.

Rafa Mir wechselte 2018 vom FC Valencia in die Premier League, für die Wolves macht er aber nur vier Partien. In den vergangenen eineinhalb Jahren war per Leihbasis in Huesca unterwegs (25 Tore in 53 Spielen), jetzt will er dauerhaft zurück in die Primera Division.

Eigentlich herrscht bei Barça kein Bedarf für einen weiteren Stürmer, nachdem Memphis Depay (Olympique Lyon) und Kun Agüero (Manchester City) ablösefrei verpflichtet werden konnten.

Laut Sport könnte Barça aber über Rafa Mir im zweiten Anlauf nachdenken, sollten wie geplant Abnehmer für die beiden Offensivakteure Martin Braithwaite (West Ham United zeigt Interesse) und Rey Manaj gefunden werden.