Cristiano der Beste? Jamal Musiala ist im "Team Messi"

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo? Wer ist der GOAT (Greatest of All Time; der beste aller Zeiten) Diese Frage wurde schon tausendfach gestellt. Nun auch Jamal Musiala.

"Ich habe viele Spiele des großen Barça mit Messi, Xavi und Iniesta gesehen", verrät der deutsche Nationalspieler im Interview mit der spanischen Sportzeitung AS. "Es war eine Freude, wie sie Fußball spielten." Barça habe eine tolle Philosophie, die den Fans Freude bereite.

Jamal Musiala trifft am Mittwochabend mit dem FC Bayern im Rahmen des fünften Spieltags der Champions-League-Gruppenphase auf den FC Barcelona. Spiele im Camp Nou kennt der Shooting-Star des deutschen Rekordmeisters bisher nur als Zuschauer.

Vor allem die Spielfreude von Lionel Messi, der bis 2021 für die Blaugrana auflief, imponierte Jamal Musiala offensichtlich. Den Argentinier schätzt der 19-Jährige stärker ein als dessen Dauerrivalen Cristiano Ronaldo. "Trotz all meiner Wertschätzung für Cristiano bin ich im Team Messi", betonte Musiala lachend.

Jamal Musiala gratuliert Gavi zum Golden-Boy-Award

Musiala ist zweifelsohne eines der weltgrößten Talente. Bei der Golden-Boy-Auszeichnung musste sich der Shooting-Star aber ebenso wie bei der Kopa-Trophäe von France Football Gavi vom FC Barcelona geschlagen geben.

Von der Säbener Straße war in der Folge Kritik an Gavis Titeln zu hören. Musiala hält den spanischen Nationalspieler allerdings für einen verdienten Sieger. "Alle Nominierten hätten gerne gewonnen, aber Gavi hat es verdient. Er ist ein großartiger Spieler, der eine großartige Saison gespielt hat", lobt der ehemalige englische Jugendnationalspieler, der sich 2021 für eine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft entschieden hat.