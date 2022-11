Barça empfängt Cristiano Ronaldo und Co. - Xavi: "Der härteste Gegner"

Der FC Barcelona trifft in der ersten KO-Runde nach dem Abstieg in die Europa League auf niemand geringeren als Manchester United. Barça-Trainer Xavi Hernandez weiß, dass das Duell mit Cristiano Ronaldo und Co. alles andere ein Zuckerschlecken wird.

Nachdem der FC Barcelona in der Champions-League-Vorrunde zum zweiten Mal in Folge ausgeschieden war, kündigte Xavi Hernandez den Gewinn der Europa League neben dem Titel in LaLiga als Saisonziel an.

Auf dem Weg ins Finale bekommen ist die Katalanen allerdings mit einem harten Brocken zu tun. Die Auslosung am Montag ergab: Manchester United misst sich mit der Blaugrana. "Die Auslosung hat uns wieder einmal den schwierigsten Gegner beschert", zeigt sich Xavi Hernandez wenig erfreut vom Ergebnis der Auslosung. "Manchester United ist ein großartiger Rivale, der härteste, dem wir gegenüberstehen könnten."

Die Red Devils, bei denen unter anderem Jadon Sancho, Bruno Fernandes und die drei ehemaligen Real-Stars Cristiano Ronaldo, Casemiro und Raphael Varane unter Vertrag stehen, hätten sich "seit der Ankunft von Ten Hag stark verbessert", lobt Xavi den Gegner.

Manchester United spielt zunächst im Camp Nou

Barcelona empfängt den englischen Rekordmeister zunächst am 16. Februar im Camp Nou, am 23. Februar fällt die Entscheidung über das Weiterkommen im Old Trafford. Für Cristiano Ronaldo wird das Hinspiel eine Rückkehr in gewohnte Umgebung.