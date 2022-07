Manchester United Sensationeller Wechsel? Cristiano Ronaldo bei Barça angeboten



Andre Oechsner

Die Gerüchtebörse hat Cristiano Ronaldo wieder, und zwar in kolossalem Ausmaß. Nachdem er Manchester United angeblich über seinen Wechselwunsch informiert hat, überschlagen sich die Ereignisse. Sogar dem FC Barcelona soll der Superstar angeboten worden sein.

Foto: / Getty Images

Neun Jahre lang war Cristiano Ronaldo das Zugpferd von Real Madrid. Da verbietet sich es eigentlich, für den FC Barcelona zu spielen. Oder? Der Agent des Superstars ist da offenbar anderer Ansicht. Nach Informationen des Barça-nahen Reporters Gerard Romero ist Jorge Mendes wegen Ronaldo beim katalanischen Traditionsklub vorstellig geworden. Ronaldos geschäftiger Berater unterhält bekanntermaßen eine gute Beziehung zu Präsident Joan Laporta.

Mendes befindet sich derzeit auf Rundreise und bietet seinen Klienten bei sämtlichen Klubs an. Der Grund: Cristiano Ronaldo soll Manchester United darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass er in diesem Sommer wechseln möchte. Er wolle wieder Champions League spielen, sei einer der Gründe.

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen Zudem sei der 37-Jährige unzufrieden über Uniteds Transferaktivitäten. Die Red Devils verpassten den Einzug in die Champions League und nehmen in der kommenden Saison lediglich an der Europa League teil. Zu wenig für den ehrgeizigen Cristiano Ronaldo.