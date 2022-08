Primera Division Damit hat niemand gerechnet: Überraschungswechsel von Barça-Star Sergino Dest



Andre Oechsner

Der FC Barcelona hat in den letzten Zügen des Sommertransfermarkts doch noch einen Abnehmer für Sergino Dest gefunden. Der Klub, für den sich der Außenbahnspieler offenbar entschieden hat, war bisher noch gar kein Thema.

Foto: / Getty Images

In katalanischen Medien machte an diesem Mittwoch noch mal das Gerücht die Runde, Sergino Dest würde den FC Barcelona verlassen. Das stimmt, aber offensichtlich nicht in Richtung Manchester United. Mit dem englischen Rekordmeister soll das Management des 21-Jährigen noch mal intensiv verhandelt haben. Für Dest heißt es aber in Zukunft: Serie A statt Premier League. Laut der Redaktion des italienischen Brancheninsiders Gianluca Di Marzio steht Dest unmittelbar vor dem Wechsel zum AC Mailand. Demnach wird der Außenbahnspieler für den Rest der Saison ausgeliehen, für den Anschluss sei eine Kaufoption vereinbart worden.

Die offenbar forcierte Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Meister und Dest muss nun schnell zu Papier gebracht werden, immerhin schließt der Sommertransfermarkt in der Serie A an diesem Donnerstag um 24 Uhr. Bis dahin bleibt den verhandelnden Parteien also noch Zeit, den Deal zu finalisieren.

Sergino Dest bei Barça auf dem Abstellgleis Barças Trainer Xavi Hernandez hatte Dest in den letzten beiden Meisterschaftsspielen nicht einmal für den Kader nominiert. Ein deutliches Zeichen an den gebürtigen Niederländer und US-amerikanischen Nationalspieler. Barça will außerdem noch einen neuen Rechtsverteidiger holen; Thomas Meunier und Hector Bellerin sollen die letzten verbliebenen Kandidaten sein.