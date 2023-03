Dani Alves an illegalem Knast-Handel beteiligt

Seit fast genau zwei Monaten sitzt Fußballstar Dani Alves (39) schon wegen des Vorwurfs einer Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Der Brasilianer hat den Ernst der Lage aber offensichtlich noch nicht erkannt, wie seine Beteiligung an einem unerlaubten Zigarettenhandel beweist.

Wie die spanische Zeitung El Caso vermeldet, signierte Dani Alves Trikots der brasilianischen Nationalmannschaft, die dann gegen Zigaretten eingetauscht wurden. Sollte der Rechtsverteidiger tatsächlich in diesen Handel involviert gewesen sein, könnte er dadurch seine Haftzeit verlängert haben.

Dani Alves wartet in einem spanischen Gefängnis auf seinen Prozess, weil er in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember 2022 angeblich eine Frau in einem Nachtclub in Barcelona zum Sex nötigte.

Zunächst hatte der Defensivspieler behauptet, die Klägerin nicht zu kennen. Später änderte er seine Aussage, sprach jedoch von einvernehmlichen Sex. Laut dem Anwalt des Fußballprofis habe sein Klient gelogen, um "seine Frau zu beschützen".