"Leidenschaft für die Kultur" Barça-Legende Dani Alves erklärt Wechsel nach Mexiko

Altmeister Dani Alves (39) hat in Mexiko ein neues sportliches Zuhause gefunden. Fortan wird er für die UNAM Pumas auflaufen. Der sonst so ehrgeizige Fußballer sorgte nach seiner Vorstellung mit einem kuriosen Statement für Aufsehen.

Mit seinem Wechsel nach Nordamerika will Alves jedoch nicht schon frühzeitig Kurs auf sein Karriere-Ende nehmen. Der Brasilianer gewann im letzten Jahr bei Olympia die Goldmedaille und will diesen Triumph bei der WM in Katar am liebsten wiederholen.