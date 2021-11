FC Barcelona : Dani Alves beschwört den Barça-Zusammenhalt: "Müssen alle unseren Beitrag leisten"

Wie schon Xavi Hernandez war auch Dani Alves am Mittwoch vom FC Barcelona öffentlichkeitswirksam vorgestellt worden. Der Rückkehrer weiß, dass sich sein Herzensklub in einem fürchterlichen Zustand befindet. Sein Heilmittel: gute Laune und Zusammenhalt.

Beschwingt und mit Flipflops an den Füßen hatte Dani Alves das Camp Nou betreten. Mit der größtmöglichen Aufmerksamkeit unterzeichnete der Brasilianer noch mal einen symbolischen Vertrag, der ihn bis Saisonende an den FC Barcelona bindet.

In den letzten Jahren hatte Alves für Juventus Turin, Paris Saint-Germain sowie dem FC Sao Paulo gespielt. Doch kein Klub sei wie Barça, sagte er. "Es gibt nichts Vergleichbares." Der Rechtsverteidiger will in seiner zweiten Sequenz im Camp Nou noch mal einiges anstoßen. Alves ist natürlich bewusst, in was für einer brenzligen Situation sein Herzensklub festgefahren ist.