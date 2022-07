Nach Aus bei Barça Dani Alves erhält Angebot aus Mexiko – Entscheidung steht an

Dani Alves (39) könnte nach seinem Aus beim FC Barcelona in Mexiko unterkommen. Medienberichten zufolge hat der Brasilianer eine Offerte von UNAM Pumas vorliegen.

Wie UOL in Erfahrung gebracht hat, bieten die Mexikaner Dani Alves einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 an. Noch hat der Rechtsverteidiger keine Entscheidung getroffen. Bis zum Sonntag wird die Rückmeldung des Routiniers erwartet.

Dani Alves will seine Karriere nach Auslaufen seines Vertrags beim FC Barcelona noch nicht beenden. Der nach gewonnenen Titeln erfolgreichste Fußballer der Geschichte will mit seinem Heimatland an der Weltmeisterschaft 2022 teilnehmen.