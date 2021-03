FC Barcelona : Dani Alves: "Die Zeit hat gezeigt, dass ich richtig lag"

Joan Laporta soll den FC Barcelona finanziell wieder in die Spur bringen und das angekratzte Image des hochverschuldeten Klubs aufpolieren.

Die Schieflage kreiden viele Cules der Ex-Führung um Josep Maria Bartomeu an. Einer der Bartomeu und Co. seit langem kritisch sieht, ist Dani Alves. Der Rechtsverteidiger polterte nach seinem Abschied aus Barcelona 2016 gegen die Bosse.

Jetzt fühlt er sich bestätigt. "Ich habe nicht an die Führung geglaubt, die in diesem Moment da war", erklärte er im Rückblick an seinen Abschied zu Juventus Turin. "Die Zeit hat gezeigt, dass ich richtig lag."