FC Barcelona Dani Alves: "Jetzt kann ich die Wahrheit über Cristiano Ronaldo sagen"

Dani Alves stand Cristiano Ronaldo in zahlreichen hitzigen Clasicos gegenüber. Zuneigungen tauschte der Südamerikaner in diesen Duellen nicht mit CR7 aus. Jetzt packt der Rechtsverteidiger aus, wie er wirklich über Cristiano denkt.

Cristiano Ronaldo verließ Real Madrid 2018 nach vier Erfolgen in der Champions League und sechs nationalen Titeln in Richtung Italien. Nach drei Jahren bei Juventus Turin kehrte er 2021 zu Manchester United zurück, wo CR7 seitdem noch auf einen Titel wartet.

Dani Alves wechselte nach seinem ersten Barça-Aus ebenfalls zu Juventus Turin, zog 2017 zu Paris Saint-Germain weiter und heuerte 2019 in seiner Heimat beim FC Sao Paulo an. Nach einer halbjährigen Rückkehr ins Camp Nou in der Rückrunde 2021/2022 verabschiedete sich der mittlerweile 39-Jährige in Richtung Mexiko, wo er für Pumas spielt.