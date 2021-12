FC Barcelona : Dani Alves nach Barça-Rückkehr: Wichtigste Herausforderung meiner Karriere

Mit einem 28-köpfigen Reisetross machte sich der FC Barcelona auf nach Saudi-Arabien, wo am Dienstagabend (18 Uhr) zu Ehren des verstorbenen Diego Maradona in Riyadh der Maradona Cup ausgetragen wird. Dani Alves feiert im Spiel gegen die Boca Juniors seine Premiere.

Barça ist inmitten des sportlichen Absturzes auf der Suche nach einer neuen Identität. Im Zuge der Neugestaltung will Vereinsidol Alves alles in seiner Macht stehende tun, um Barça wieder in die Spur zu bekommen. Überzeugt davon ist der 38-Jährige schon mal.

Dani Alves will sich nicht vor Barça-Problemen drücken

"In meiner Karriere habe ich gelernt, dass man eine Situation akzeptieren muss, um sie verändern zu können. Wir kennen die Probleme und wissen, was los ist", blickt Alves voraus auf das, was noch auf ihn und seine Teamkollegen zukommt. Man könne sich nicht vor den Problemen verstecken und müsse nun "so schnell wie möglich nach einer Lösung suchen".

Barça nimmt in LaLiga nur den katastrophalen 8. Platz ein und ist in der Vorrunde aus der Champions League ausgeschieden. Alves und Co. haben bereits als Ziel ausgegeben, die Europa League gewinnen zu wollen. Dort geht es in den Playoffs zunächst gegen den SSC Neapel.

"Wir müssen daran arbeiten, dass Barça wieder da ist, wo wir es gewohnt sind", sagt Alves. "Wir müssen wieder gewinnen, denn wir leben vom Gewinnen. Wir müssen unsere Serie umändern. Im Fußball gibt es gute und schlechte Phasen, auch wenn diese etwas länger andauert."