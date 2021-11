FC Barcelona : Dani Alves (38) sicher: Barça will Vertrag bald verlängern

Am Freitag verkündete der FC Barcelona die Verpflichtung von Dani Alves. Der Rechtsverteidiger, der in den vergangenen Jahren auch im defensiven Mittelfeld unterwegs war, kehrt fünfeinhalb Jahre nach seinem Abschied zu Juventus Turin zurück ins Camp Nou.

Dani Alves wird im nächsten Mai 39 Jahre alt. Nach der Rückkehr nach Barcelona will er sich noch einen weiteren Traum erfüllen und im Winter 2022 mit der brasilianischen Selecao bei der Weltmeisterschaft den Titel holen. Auch deshalb kehrte Alves zurück in die Primera Division. Er will auf höchstem Niveau Spielpraxis sammeln, um für die Titelkämpfe in Katar bereit zu sein.