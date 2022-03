FC Barcelona : Dani Alves soll bei Barça verlängern – Gehalt wird wohl angehoben

"Er ist ein sensationeller Spieler mit großem Teamgeist, mit Charakter und Seele und er wird sehr gut für uns sein", schwärmte Xavi Hernandez im Dezember über Dani Alves, als dieser gerade sein Comeback für den FC Barcelona gegeben hatte. Die Begeisterung hält noch immer an, und mündet wohl in einer Vertragsverlängerung.

Der Rechtsverteidiger stand in sieben von acht möglichen Partien in der Startelf und hofft, mit Brasilien im Winter an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen zu dürfen. Im Rahmen der möglichen Verpflichtung von Cesar Azpilicueta würde Alves die Rolle des Backups übernehmen.