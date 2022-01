FC Barcelona : Wegen Lionel Messi: Dani Alves fordert Barça-Bosse zum Handeln auf

Dani Alves ist als Mann der klaren Worte bekannt. Im Zuge seiner Rückkehr war sich der 38-Jährige schon nicht zu schade, um auf die Missstände beim FC Barcelona hinzuweisen. Nun spricht der Routinier über Lionel Messi.

Alves macht im Interview in der Sendung Tot costa des Catalunya Radio kein Geheimnis daraus, dass er enttäuscht darüber sei, nicht noch mal mit Messi zusammenspielen zu können. "Er ist nicht nur der beste Spieler des Vereins, sondern der Geschichte. Es ist seltsam, hier zu sein und ihn nicht hier zu haben. Aber oft läuft es nicht so, wie man es sich erträumt", so Alves.