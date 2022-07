Primera Division Dani Alves unterschreibt bei UNAM Pumas – schnelles Wiedersehen mit Barça

Verschiedenen Medienberichten zufolge unterschreibt Alves für ein Jahr bei den Auriazules, die ihm als Antrittsprämie satte drei Millionen Euro geboten haben sollen. Der 39-Jährige wird damit in Kürze auf den FC Barcelona treffen, der seinen auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängert hatte.

UNAM Pumas nimmt Dani Alves unter Vertrag. Der mexikanische Erstligist bestätigt die Ankunft des Fußballsauriers in einem Video. Details dazu sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht offiziell verkündet worden.

Nachdem die AS Rom für die Trofeo Joan Gamper am 7. August abgesagt hatte, ließ sich mit UNAM Pumas ein neuer Gegner finden. Die Mexikaner treten dann mit Dani Alves an, der für Barça über 400 Pflichtspiele absolviert hat.