FC Barcelona : Dani Alves vor Comeback – Barça erhält Genehmigung

Dani Alves (38) könnte am heutigen Mittwoch sein Comeback im Trikot des FC Barcelona feiern. Der Brasilianer steht im Kader von Xavi Hernandez für das Pokalspiel gegen Linares und wurde für den Spielbetrieb registriert.

Am 12. November 2021 gab Barça die Rückkehr von Dani Alves bekannt. Der 38-Jährige hatte die Katalanen 2016 in Richtung Juventus Turin verlassen. Knapp zwei Monate nach der Verkündung der Verpflichtung steht für Alves das Comeback an.

Der Rechtsverteidiger wurde von Barça für den Spielbetrieb in Spanien registriert. Wie die Blaugrana mitteilten, hat LaLiga die Anmeldung genehmigt. Damit kann Dani Alves am Mittwoch (19:30 Uhr) gegen Linares auflaufen.