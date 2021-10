FC Barcelona : Dani Alves zuversichtlich: "Barça wird zurückkehren"

Dani Alves verbrachte acht sehr erfolgreiche Jahre beim FC Barcelona. Der Brasilianer ist überzeugt davon, dass die Katalanen die aktuelle Krise meistern werden. Zur Not würde er sogar noch einmal selbst mit anpacken.

Der 38-Jährige hat seinen laufenden Vertrag in diesem September beim FC Sao Paulo wegen ausbleibender Gehaltszahlungen aufgelöst und wartet seitdem auf das Angebot eines neuen Vereins. Im Interview mit der spanischen Zeitung Sport sprach Alves über die willkommene Auszeit. "Ich spielte zwei Jahre ohne Unterbrechung, weil in Brasilien wegen der Pandemie und des Spielkalenders eine Saison in die nächste mündete."

Eine Karriereende kommt für den Außenverteidiger jedoch noch nicht infrage. Er ist immer noch hungrig auf Titel und möchte auch bei seinem neuen Verein Trophäen in die Luft stemmen. "Ich möchte Siegermentalität , Kampfeswille und Selbstbewusstsein einbringen."