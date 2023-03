Dani Olmo: Barça bekommt doppelte Abfuhr von RB Leipzig

Der FC Barcelona will Dani Olmo zurückholen, spätestens 2024 soll der verlorene Sohn wieder für die Blaugrana spielen. RB Leipzig macht aber keine Anstalten, seinen Starspieler abgeben zu wollen. Die Führungsebene sträubt sich.

Für den FC Barcelona wird es wohl nicht ganz so einfach, Dani Olmo von einer Rückkehr zu überzeugen. Sein Vertrag bei RB Leipzig läuft zwar in etwa einem Jahr aus. Die Sachsen führen momentan aber angeblich aussichtsreiche Verlängerungsgespräche.

"In so einer Atmosphäre erwarte ich, dass ein derartiges Angebot angesprochen werden würde. Es war aber nicht Bestandteil unseres Austauschs. Ich vertraue Dani und seinem Management", merkt RB-Sportchef Max Eberl bei der Bild an.

Der Leipziger Manager reagiert damit auf Meldungen von der iberischen Halbinsel, nach denen während der zurückliegenden Weltmeisterschaft in Katar Gespräche zwischen Barça und Olmo betreffend einer möglichen Wiedervereinigung stattgefunden haben. Eberl, lange im Geschäft, schreckt so etwas nicht mehr ab.