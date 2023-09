Dani Olmo blickt auf Abschied von Barça zurück

Offensivspieler Dani Olmo gehört bei RB Leipzig zu den tragenden Säulen im Angriffsspiel. Nachdem der FC Bayern ihn dem Vernehmen nach im Sommer verpflichten wollte, statteten ihn die Leipziger mit einem neuen Vertrag bis 2027 aus und konnten ihn so zumindest von einer weiteren Spielzeit in Sachsen überzeugen.

Olmo begründet Barça-Abschied

In der Dokumentation Come on Football, einer DAZN-Produktion in Zusammenarbeit mit Common Goal, blickte der heute 25-Jährige auf seine Zeit beim FC Barcelona zurück: "Ich war glücklich bei Barça. In vier der sechs Jahre, die ich dort war, war ich Torschützenkönig, ich habe als Stürmer und als Flügelspieler gespielt, ich war auch U16- und U17-Nationalspieler″.

Dennoch kam es zur Trennung. Olmo rechtfertigt Olmo seinen Abgang aus Barcelona. Er habe ein sportliches Projekt gewollt, bei dem er eine zentrale Rolle spielen würde. In Kroatien sei er sowohl "auf als auch neben dem Platz ein Mann geworden". Der überraschende Wechsel nach Kroatien war für Dani Olmo der Durchbruch in den Profifußball.