RB Leipzig : Dani Olmo: Darum scheiterte sein Transfer zum FC Barcelona

RB Leipzig musste in diesem Sommer viele Leistungsträger abgeben und hätte mit Dani Olmo beinahe eine weitere Stütze des Teams an den FC Barcelona verloren. Diesem Wechsel konnten die Sachsen aber Einhalt gebieten. Zumindest vorerst.

Am 31. August, also am letzten Tag der Transferperiode, kontaktierte Barça Olmo, um über einen Wechsel zu den Katalanen zu sprechen. Der Stürmer war von der Idee sofort begeistert und gab seine Zustimmung. Die Gespräche zwischen den Vereinen verliefen jedoch nicht so reibungslos.

RB Leipzig war zunächst interessiert, weil der Klub auf eine hohe Ablösesumme spekulierte. Letztlich blieb den roten Bullen laut Marca aber zu wenig Zeit, um einen adäquaten Ersatz für Olmo zu verpflichten, sodass der Transfer nicht zustande kam. Die Leipziger mussten kurz zuvor schon Marcel Sabitzer abgeben und wären durch den Verlust eines weiteren Stammspielers wohl zu schwach aufgestellt gewesen.