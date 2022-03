FC Barcelona : Dani Olmo: Kein Kontakt zu Barça - Wechsel derzeit kein Thema

Dani Olmo wurde von 2007 bis 2014 in der berühmten Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet, bevor er im Alter von 16 Jahren den eher ungewöhnlichen Weg nach Kroatien zu Dinamo Zagreb einschlug.

Der Plan ging auf: Olmo schaffte in Zagreb seinen Durchbruch und machte sich für Top-Klubs in ganz Europa interessant. Den Zuschlag erhielt im Januar 2020 für 20 Millionen Euro RasenBallsport Leipzig. Im Sommer 2021 baggerte Barça an dem 23-Jährigen, holte sich aber einen Korb bei den Sachsen ab.

Nachdem die Katalanen im Winter kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen haben – Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traore und Ferran Torres kamen – scheint Olmo aktuell kein großes Thema mehr zu sein.

