FC Barcelona : Daniel Agger bedauert geplatzten Barça-Wechsel: "Ich hätte noch Jahre spielen können"

In Spanien hätte er ein wärmeres Klima genießen können, zudem sei der Fußball auf der iberischen Halbinsel körperlich nicht so fordernd wie der in der Premier League. "Das wäre mir wohl zugute gekommen, aber die Gelegenheit konnte ich nicht wahrnehmen, also musste ich mich voll auf das konzentrieren, was vor mir liegt."

Agger musste Karriere mit 31 beenden

Agger, der zu dieser Zeit bereits mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, wechselte ein Jahr nach der verpassten Barça-Möglichkeit zurück in seine Heimat, unterschrieb bei Bröndby IF.

2016 später musste er verletzungsbedingt seine Karriere im Alter von nur 31 Jahren beenden. Agger glaubt, dass er in der Primera Division noch "mindestens vier, fünf Jahre länger" hätte spielen können.

Agger bedauert, dass er nicht nach Barcelona wechseln konnte, lässt sich aber von der Vergangenheit nicht aus der Bahn werfen: "Ich kann leicht darauf zurückblicken und denken, dass es scheiße war, aber ich kann es nicht ändern, also muss ich keine Zeit damit verbringen."