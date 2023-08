Dank Klausel: Barça winken Millionen für ehemaligen Hoffnungsträger

Die Katalanen sicherten sich bei Mirandas Abgang im Jahr 2020 in Richtung Andalusien zwar keine Ablöse, aber eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 40 Prozent. Jetzt könnte sich dieser Deal für die klammen Katalanen auszahlen.

Einst wurde er als möglicher Nachfolger von Jordi Alba (34) gehandelt, in Barças Profimannschaft konnte er sich jedoch nie etablieren. Nun könnte der FC Barcelona allerdings in anderer Form von seinem ehemaligen Eigengewächs Juan Miranda profitieren.

Über die Höhe der potenziellen Ablösesumme wurde noch nichts bekannt, dem FC Barcelona dürfte in der aktuellen finanziellen Situation aber jedes Geld recht sein. Mirandas Marktwert wird aktuell von Transfermarkt.de mit neun Millionen Euro beziffert.

Ab Sommer 2024 ablösefrei

Mirandas Vertrag läuft im Juni 2024 aus. Eine Verlängerung bei Betis Sevilla ist nicht ausgeschlossen. Sollte keine Einigung erzielt werden und ein Transfer nicht zustande kommen, würde der Andalusier im nächsten Sommer ablösefrei wechseln, wodurch sowohl Betis Sevilla als auch der FC Barcelona finanziell leer ausgehen würden.

Bei Betis Sevilla war Juan Miranda in der abgelaufenen Hinrunde überwiegend nur zweite Wahl, konnte sich jedoch in der Rückrunde in die erste Elf festspielen. Zum Auftakt in die Spielzeit 2023/24 saß er gegen Villarreal (1:2) 90 Minuten auf der Ersatzbank.

