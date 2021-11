FC Barcelona : Miralem Pjanic hofft auf neue Barça-Chance unter Xavi

Miralem Pjanic und der FC Barcelona. Diese Beziehung entpuppte sich bisher als großes Missverständnis. Der derzeit an Besiktas verliehene Bosnier hofft noch auf ein Happy End.

Koeman hatte Pjanic im vergangenen Sommer vom Hof gejagt, nachdem er ihm in der vorherigen Saison bereits nur als Notnagel im Mittelfeld verwendet hatte. Jetzt ist der Niederländer Geschichte, er musste nach dem 0:1 bei Rayo Vallecano seinen Hut nehmen. Xavi ist seit der vergangenen Woche der neue Cheftrainer der Katalanen. Miralem Pjanic hofft laut der Sporttageszeitung Mundo Deportivo, dass er unter Xavi eine neue Chance bei den Blaugrana erhält.

Miralem Pjanic konnte seine Freude über den Abschied von Ronald Koeman aus Barcelona nur schwer verbergen. Der Bosnier setzte in den sozialen Netzwerken eine schadenfrohe Botschaft ab, löschte sie allerdings wenig später wieder.

Das Leihgeschäft mit Besiktas ist noch bis zum Saisonende datiert. In der neuen Spielzeit plant der Regisseur eine Rückkehr nach Barcelona, wo er Xavi von seinen Qualitäten überzeugen will. Pjanics Anschlussvertrag in Barcelona ist noch bis 2024 gültig, eine Kaufoption besitzt der Traditionsverein vom Bosporus nicht.