FC Barcelona : Darum holte Barça Raheem Sterling nicht

Die Eindrücke, die der Manager während des persönlichen Austauschs gewann, sollen "bei weitem" nicht dem entsprochen haben, was Barça vorschwebte. In einem Bericht, den Alemany Trainer Xavi Hernandez vorlegte, soll sogar davon die Rede gewesen sein, dass Sterling in Barcelona wie ein "Marschmensch" daherkommen würde, weil Alemany überzeugt davon war, dass sich der Engländer nicht so schnell an die Gegebenheiten im Camp Nou anpassen könnte.

Alemany machte dann mit Torres den nächsten Vorschlag, der bei Xavi sofort Begeisterung ausgelöst haben soll. Der Rest ist Geschichte...