Primera Division Das Barça-Gehaltsdilemma mit Frenkie de Jong

Um die üppige Shoppingtour refinanzieren und alle Neuzugänge rechtzeitig für den Spielbetrieb melden zu können, will der FC Barcelona Frenkie de Jong versilbern. Hierfür gilt es allerdings noch einiges zu klären. Dazu gehört die komplizierte Gehaltssituation.

In der jüngsten Zeit hatte Joan Laporta zwar immer wieder betont, dass der FC Barcelona Frenkie de Jong inzwischen nicht mehr verkaufen möchte. Die Blaugrana brauchen allerdings dringend Geld und müssen ihr Gehaltsbudget nach unten korrigieren, um damit rechtzeitig zum Ligastart am kommenden Samstag (21 Uhr) gegen Rayo Vallecano alle Neuzugänge registrieren zu können.

In de Jong schlummert in vielerlei Hinsicht enormes Verkaufspotenzial. Manchester United soll bereit gewesen sein, 85 Millionen Euro in den Transfer des Niederländers zu investieren. Außerdem bliebe da noch de Jongs enormes Gehalt, das im Falle eines Wechsels eingespart werden könnte.