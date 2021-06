FC Barcelona : "Das ist das Ziel": Lionel Messi will den Titel bei der Copa America

Ein Heimspiel bei der diesjährigen Copa America bleibt Lionel Messi zwar verwehrt. Der Superstar des FC Barcelona freut sich dennoch auf das bevorstehende Turnier, das er zum ersten Mal in seiner Karriere gewinnen möchte.

Eigentlich hätte die Copa America in diesem Jahr in Kolumbien und Argentinien stattfinden sollen. Für Lionel Messi wäre es also die perfekte Gelegenheit, im eigenen Land das südamerikanische Fußballturnier endlich zu gewinnen. Kolumbien und Argentinien sprangen jedoch als Ausrichter ab, Brasilien springt ein.

"Ich bin wirklich aufgeregt und freue mich darauf, es gut zu machen. Bei der letzten Copa haben wir gut abgeschnitten, aber wir konnten nicht den ganzen Weg gehen", wagt Messi auf der Homepage des argentinischen Fußballverbands einen Ausblick auf die kommenden Wochen.

Argentinien hat die Copa America seit 1993 nicht mehr gewinnen können. Unter der Führung von Superstar Messi reichte es dreimal lediglich zu zweiten Plätzen. La Pulga ruft die guten Auftritte aus den letzten WM-Qualifikationsspiele in Erinnerung. Darauf soll bei der Ermittlung des Südamerikameisters aufgebaut werden.

"Es ist immer etwas Besonderes, mit der Nationalmannschaft zu spielen", so Messi, der zwischenzeitlich aus der Bestenelf Argentiniens zurückgetreten war. "Wir wollen gewinnen, das ist das Ziel. Ich denke, wir haben eine geschlossene Gruppe mit einer tollen Basis, an der wir seit Scalonis Antritt gearbeitet haben. Das ist wichtig."