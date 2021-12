FC Barcelona : Das ist der Barça-Plan, sollte Ferran Torres nicht kommen

Der FC Barcelona arbeitet mit Feuereifer daran, den Januartransfer von Ferran Torres so schnell wie möglich in trockene Tücher zu wickeln. Klappt der Deal nicht, haben die Azulgrana eine Alternativoption.

Sollten Barça und Manchester City diesbezüglich nicht übereinkommen, haben die Azulgrana noch einen Plan B in der Schublade. Dieser heißt laut Fabrizio Romano Hakim Ziyech (28). Gespräche mit dem FC Chelsea sollen darüber bereits eröffnet worden sein. Romano betont jedoch ausdrücklich, dass Ziyech nur eine Option wäre, sollte der Torres-Deal scheitern.

Ferran Torres ist in diesem Winter der absolute Wunschspieler des FC Barcelona, daran gibt es inzwischen keine Zweifel mehr. Barça soll sich mit dem vielseitigen Offensivspieler bereits über eine Zusammenarbeit einig sein. Der Deal hakt aber noch an den Ablösevorstellungen.

Davon ist nach momentanem Kenntnisstand aber nicht auszugehen. Barça und ManCity sollen sich in den Verhandlungen über die Ablöse zuletzt ein gutes Stück angenähert haben. Gerard Romero zufolge beträgt die Diskrepanz inzwischen nur noch vier bis fünf Millionen Euro.

Xavi Hernandez will Torres unbedingt in seinen Kader holen und drängt darauf, dass die Saga baldmöglichst ein Ende nimmt. Wann der 21-Jährige seinen Dienst im Camp Nou aufnehmen kann, ist aufgrund seiner Fußverletzung ungewiss. Für Barça geht es nach einer kurzen Winterpause schon am 2. Januar (21 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen den RCD Mallorca weiter.