FC Barcelona : "Mein Traum": Pedri schwört Barça die Treue

Im Gespräch mit der italienischen Fachzeitschrift Tuttosport gab Pedri zu, dass es Angebote von anderen Vereinen gab. Ein Wechsel kam für ihn allerdings nie infrage. "Interesse von Manchester United, Manchester City und Paris Saint-Germain? Ich bin glücklich bei Barça, das ist mein Traum."

Mitte Oktober unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Kontrakt bei den Katalanen, der bis zum Jahr 2026 Gültigkeit besitzt und ihn somit langfristig an den Verein bindet. Die astronomische Ausstiegsklausel in Höhe von einer Milliarde Euro soll in Zukunft weitere Interessen von einer Verpflichtung des 19-Jährigen abschrecken.