Sergi Roberto: EnthÃ¼llung zu BarÃ§a-Gehalt - so plant er seine Zukunft

Sergi Roberto will bei Barça weitermachen - Foto: / Getty Images

Die Zusammenarbeit zwischen dem FC Barcelona und Sergi Roberto läuft in einem halben Jahr aus. Die Absicht, seinen Herzensverein zu verlassen, hat der 30-Jährige sehr offensichtlich nicht.

"Ich möchte unbedingt meinen Vertrag mit Barcelona verlängern, das ist meine Priorität. Wir sind noch nicht in Verhandlungen mit dem Verein", sagt Roberto dem katalanischen Radiosender RAC1. "Xavi hat mir bereits gesagt, dass er möchte, dass ich bleibe und hier weitermache."

In Xavi Hernandez hat Roberto einen äußerst prominenten Fürsprecher. Der Trainer schätzt die Einstellung und Vielseitigkeit seines ehemaligen Mitspielers, der sowohl im zentralen Mittelfeld wie als Rechtsverteidiger auflaufen kann.

Erst vor wenigen Tagen war in Spanien das Gerücht in Umlauf gebracht worden, dass Barça ein Verlängerungsangebot vorbereite, das Sergi Roberto für eine weitere Saison an seinen Jugendklub binden würde.