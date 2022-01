FC Barcelona : "Das ist Perfektion": Xavi schwärmt nach Arbeitssieg von Barça-Hoffnungsträger

Der FC Barcelona erkämpfte sich gestern einen glücklichen 1:0-Auswärtserfolg bei Deportivo Alaves. Die Katalanen setzten spielerisch nur wenig Akzente und versetzten ihren Trainer nur selten in Ekstase. Einer seiner Schützlinge schafft es aber jederzeit, ihn zu überzeugen.

Doch selbst der begabte Pedri konnte das gestrige Spiel nur selten bereichern. Coach Xavi konzentrierte sich in seiner Analyse vor allem auf das Ergebnis und weniger auf die Spielweise. "Es war kein brillantes Spiel von uns, aber wir haben gewonnen. Wir sind in keiner Situation, in der wir ein Feuerwerk abbrennen, das ist die Wahrheit", gesteht der 41-Jährige.